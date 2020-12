Omar e Maine inauguram Banco de Alimentos

Nesta terça-feira (29), o prefeito, Omar Najar, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, inauguraram o primeiro Banco de Alimentos de Americana, no Jardim São Pedro. A reforma foi feita com recursos de R$ 250 mil oriundos de emenda do deputado federal Vanderlei Macris e tem como objetivo organizar num só local frutas, verduras, legumes, entre outros, para montagem de kits e distribuição para grupos, creches e entidades assistenciais de Americana. O evento contou com a presença dos secretários de Educação, Evelene Ponce Medina, e de Ação Social, Ailton Gonçalves Dias.

“Hoje é um dia muito feliz para mim, pois encerro meu ciclo à frente do Fundo Social entregando mais um importante projeto. Nosso objetivo sempre foi ajudar famílias e grupos em situação de vulnerabilidade social, mas acima de tudo, incentivá-los a ter ou aumentar a renda própria. Agradeço a equipe do Fundo Social, que é enxuta, porém muito determinada, aos apoiadores que nos últimos anos ajudaram muito o Fundo Social, e ao meu pai, pela oportunidade em dirigir este trabalho tão bonito e importe para Americana. Vou sentir saudades”, disse emocionada Maine Najar.

O Banco de Alimentos irá receber, selecionar e realizar a análise da qualidade dos produtos recebidos, para então serem distribuídos aos locais. Posteriormente, o projeto prevê a realização de atividades de capacitação e educação alimentar com diversos profissionais, incluindo nutricionistas.

O espaço foi entregue com todos os equipamentos necessários instalados, como bancadas em inox, freezer, seladoras, balanças eletrônicas, carro plataforma, transpalette, prateleiras, bancadas com pias, mesa higienizadora de frutas. “Por se tratar de um local que deverá ter grande quantidade de alimentos, com processos de manipulação, serão necessárias orientações da Vigilância Sanitária para que tudo seja feito com total segurança”, disse Maine.

O prefeito Omar enalteceu o projeto e o trabalho feito pelo Fundo Social. “Agradeço aos funcionários e ao deputado Vanderlei, pois foi com a emenda dele que conseguimos construir o Banco de Alimentos. Não governei sozinho, contei com o empenho de uma equipe e dos secretários para fazer o melhor para a nossa cidade. Quero parabenizar a Maine por tanto tempo de dedicação e força de vontade nos últimos seis anos. Ela nunca deixou nada para traz, sempre fazendo o melhor para as pessoas que estavam precisando de ajuda”, disse.

O Banco de Alimentos fica à Rua Francisco Lapierre, nº 787, Jardim São Pedro.