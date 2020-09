Omar e Diego. Ainda os pivôs da política de Americana

Os dois ‘reinaram’ na política americanense nos últimos 12 anos mas não estarão nas urnas este ano. Disputaram duas vezes com vitória para o mais novo, mas hoje a força do prefeito Omar é inegável- sendo disputado por pelo menos 4 candidaturas para receber o apoio. Diego De Nadai vai focar todas as forças em eleger a herdeira/irmã Talitha, candidata pelo PSD de Gilberto Kassab.

Quem mais mobiliza as pessoas na política da cidade ainda são os dois. Seja para criticar, para lembrar ou para defender, Omar e Diego são os políticos que mais mobilizam o americanense. São os recordistas de voto na história da cidade, com vantagem para Omar, que bateu 93 mil e 84 mil votos. Diego chegou aos 72 mil na reeleição.

Há quem diga que Omar cresceu demais com a saída de Diego por ter sido seu contraponto na eleição de 2012.

Agora o eleitor tem 9 candidatos para escolher e dois modelos de governo que são bastante diferentes.

Cada um vai defender seu legado, seu(s) candidato/a, e o legado do trabalho feito em favor da cidade.