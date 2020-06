Omar e DAE inauguram nova barragem no Rio Piracicaba

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB) e o Departamento de Água e Esgoto (DAE) inauguram, no próximo dia 30, o barramento de alçamento de nível do Rio Piracicaba.

O evento será realizado na Estrada Velha de Carioba – Limeira – Bairro Carioba.

O barramento vai garantir a cota mínima necessária para o funcionamento das bombas no ponto de captação, com elevação mínima de um metro em época de estiagem. No ponto da barragem, a elevação em vazão média será de 44 centímetros acima das condições atuais.