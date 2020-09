Omar e Charley entregam 256 chaves em ‘sábado de festa’

O prefeito de Americana Omar Najar/MDB e o secretário de Habitação Charley Cornachione/SDD entregaram neste sábado as chaves de 256 apartamentos do condomínio Tainá. A novidade foi o modelo da ‘entrega das chaves’- todo ele feito via ‘drive-thru’, com os novos moradores depois parando os carros no estacionamento do empreendimento.

O ‘Tainá’ faz parte do Residencial Balsas, que contempla outros dois condomínios que também estão em obras: Inaê e Jacy. Segundo empreendimento fruto de PPP – parceria público privada através do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1,5 do Governo Federal, com destinação para a demanda do município, ou seja, para os inscritos no Cadastro Habitacional. O primeiro projeto nesses moldes foi o Residencial Jardim dos Lírios, entregue em março 2020, beneficiando 300 famílias.

“Quando iniciamos o Programa Pró Moradia Social com as PPP’s, em 2016, a administração buscava alternativas para a falta de recursos do município, que na época estava com muitas dificuldades financeiras e o Fundos Municipal de Habitação zerado, uma situação muito difícil. Em 2017 quando o Governo Federal enfim liberou o Faixa 1,5, Americana foi uma das primeiras cidades a contratar, porque estávamos com a lição de casa pronta.

Agora, três anos depois, temos a grata satisfação de colher os frutos. Contando com o Condomínio Tainá, já atendemos 556 famílias que antes pagavam aluguel ou moravam de favor, dando novas oportunidades para essas pessoas.

Nós temos programado, ainda para 2020, a entrega 150 unidades da fase 1 do Residencial Solar das Flores, na região do São Luiz, e o Condomínio Inaê, que está com as obras adiantadas, com mais 256 apartamentos.