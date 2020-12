Omar da ‘só’ dias 24, 30 e 31 pra servidores

De saída, o prefeito de Americana Omar Najar (MDB) deu ‘apenas’ os dias 24, 30 e 31 de dezembro deste ano como ponto facultativo este ano para os servidores públicos municipais.

A informação foi divulgada pelo presidente do sindicato dos Servidores (SSPMA) Toninho Forti. O presidente demonstrou, no áudio que circula em grupos de whatsapp, descontentamento com a atitude de Najar.

O áudio é encaminhado a ‘amigos e amigas servidores e servidoras’. “O prefeito fechando com chave de ouro e mostrando todo seu carinho pelo servidor público”, encerra o áudio.