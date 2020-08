Omar comemora renovação da Certidão Negativa de Débito

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), publicou em sua página no facebook a informação de que conseguiu a renovação da CND (Certidão Negativa de Débitos) – documento que permite ao município receber verbas públicas federais e estaduais, até fevereiro de 2021.

Na publicação, Omar afirma que o fato de recuperar e manter a CND é um dos maiores orgulhos do seu mandato.

Um dos maiores orgulhos que tive no meu mandato foi recuperar e manter a Certidão Negativa de Débitos da prefeitura. E fico ainda mais orgulhoso que hoje renovamos a certidão até fevereiro, garantindo que durante todo o nosso mandato estivemos em dia com as nossas obrigações e aptos a pleitear recursos e repasses.