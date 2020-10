O prefeito de Americana Omar Najar (MDB) ficou ‘cabreiro’ com a atitude da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) que faz sabatinas com 33 propostas aos candidatos ao Executivo. As propostas de uma “Americana para o Futuro” vão desde melhorias na captação de água e tratamento de esgoto, até a revitalização do Centro e dos corredores comerciais, e irritaram Omar.

Leia abaixo a nota de Omar