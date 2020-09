Omar anuncia reforma da ala 2 do Hospital Municipal

Em uma live transmitida pelo Facebook nesta terça-feira, o prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), anunciou a reforma da ala 2 do Hospital Municipal.

Segundo Omar, a verba de R$500 mil para as obras é parte de uma emenda do deputado Orlando Silva (PCdoB)- R$399 mil – mais R$99 mil do próprio município.

A ala 2 possui 14 leitos de internação pré e pós cirúrgico, principalmente da área de ortopedia.

A empresa que venceu a licitação – AC Camargo – afirmou que o prazo para a entrega da obra é 21 de dezembro deste ano.

“Fico muito contente com essa reforma, e com isso a gente vai atingindo nosso objetivo que é reformar o nosso hospital Waldemar Tebaldi”, disser o prefeito.