Omar anuncia Ondas como líder de governo na Câmara

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB) acaba de anunciar o vereador Alfredo Ondas (MDB) como seu novo líder de governo na Câmara Municipal.

O prefeito estava sem líder no legislativo desde o rompimento com o PSDB – o que fez com que o então indicado para defender o poder executivo Rafael Macris (PSDB) deixasse a base de apoio de Omar.

PRÉ-CANDIDATO. Alfredo Ondas já se declarou pré-candidato a prefeito de Americana nas eleições de 2020. A ‘escolha’ de Ondas rachou o partido que viu a saída de dois nomes importantes do time, os vereadores Kim (hoje Solidariedade) e Dr. Otto (hoje Cidadania). Apesar de ser do mesmo partido, Omar ainda não declarou publicamente seu apoio a Ondas na disputa pelo cargo majoritário.