Olimpíadas. Saíram as 1as medalhas para o Brasil

Saíram as primeiras medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Toquio. Kelvin Hoefler garantiu a prata no skate street depois de uma prova muito acirrada. Em uma prova muito disputada, o brasileiro conseguiu manter a consistência nas manobras, somar 36.15 pontos e conquistar o segundo lugar mais alto no pódio da Tóquio 2020. Quem ficou com o primeiro ouro da história do skate foi o japonês Yuto Horigome. Completou o pódio o americano Jagger Eaton.

BRONZE- Já no judô, Daniel Cargnin @dadscargnin 66kg venceu Baruch Shmailov e conquistou o bronze. Esta foi a 23ª medalha do Judô brasileiro na história dos @JogosOlimpicos.

SURFE E FUTEBOL– No surfe, todos os brasileiros conseguiram avançar para as oitavas de final. Além disso, o Brasil também conseguiu vitórias no vôlei de praia, judô e remo. Medina, Ítalo, Tatiana e Silvana se garantem na próxima fase do surfe Brasil segue 100% no vôlei de praia com vitória de Evandro e Bruno Brasileiros também competiram na ginástica artística, taekwondo, natação e handebol. No futebol, o Brasil empatou em 0 a 0 com a Costa do Marfim. O time canarinho jogou boa parte do jogo com um atleta a menos