Olimpíada de História Unicamp. Desconto até esta quinta

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com as inscrições abertas para a 14ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), projeto voltado para estudantes e professores de escolas públicas e particulares de todo o país. O prazo para se inscrever segue até 22 de abril. Interessados também podem aproveitar o período de inscrição com desconto até 24 de março.

Para participar, os interessados devem formar equipes com um professor de História e três alunos que podem estar no ensino Fundamental (8º e 9º anos) e/ou Médio. Na última edição, em 2021, houve a participação de 9,3 mil grupos de todos os estados brasileiros.

A 14ª edição terá início no dia 2 de maio e segue até 11 de junho. Ao todo, serão realizadas seis fases online com questões de múltipla escolha e realização de tarefas. A previsão é que a final seja realizada de forma presencial, na Unicamp, em Campinas (SP), nos dias 20 e 21 de agosto. Devido à pandemia, nas duas últimas edições, em 2020 e 2021, a final ocorreu de forma online.

“Nossa expectativa é que haja segurança sanitária para realizarmos a final na Unicamp. Essa é uma experiência muito importante para as equipes que chegam à final. É uma oportunidade de conhecerem uma universidade importante como a Unicamp e interagirem com estudantes de todo o Brasil”, explica Cristina Meneguello, coordenadora da ONHB e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp (IFCH).

Como funciona a Olimpíada de História

As seis fases online têm duração de uma semana cada. As respostas às questões de múltipla escolha e realização de tarefas podem ser elaboradas pelos participantes com base em debate com os colegas, pesquisa em livros, internet, orientação do professor, além de uma gama de documentos e referências oferecidas na prova.

Além de temas sobre a História do Brasil, a ONHB apresenta questões que permeiam assuntos interdisciplinares, como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo, atualidades etc.

“A ONHB é uma importante ferramenta de ensino de História do Brasil e estimula a análise crítica dos estudantes. Também contribui para a preparação de alunos para vestibulares, concursos e exames, como o ENEM”, acrescenta Meneguello.

A competição também faz parte do edital ‘Vagas Olímpicas’ da Unicamp. De acordo com o desempenho, os participantes podem concorrer a duas vagas no curso de graduação em História da Unicamp, sem passar pelo vestibular.

A ONHB é realizada com apoio do Departamento de História da Unicamp e conta com a participação de docentes universitários, alunos de graduação, mestrandos e doutorandos.

Serviço:

Período de inscrição com desconto:

07/02 a 24/03/2022

Escolas públicas: R$ 35,00 (por equipe)

Escolas particulares: R$ 75,00 (por equipe)

Período de inscrição sem desconto:

25/03 a 22/04/2022

Escolas públicas: R$ 55,00 (por equipe)

Escolas particulares: R$ 115,00 (por equipe)

Mais informações em: www.olimpiadadehistoria.com. br/paginas/onhb14/home