Olha essa Fakenews. Vacinados viram ‘antenas 5G’

A galera das fakenews agora deu pra mostrar que tem mesmo criatividade. A agência Lupa divulgou relatório mostrando que “É falso que vacinas transformarão as pessoas em ‘antenas’ de sinal 5G”.

Circula nas redes sociais um vídeo no qual um homem afirma que as vacinas contra a Covid-19 têm um elemento que, supostamente, torna as pessoas uma espécie de “antena” do sinal 5G. Na gravação, ele alerta que esse sinal de internet tem uma “frequência eletromagnética” que não é adequada para as células humanas. O narrador sugere que, para que a frequência do 5G seja “sustentada”, são necessárias várias antenas que funcionariam como “repetidoras” para manter o sinal e que por isso as pessoas foram vacinadas, para que elas se “tornem as próprias antenas”.