Óleo de rosa mosqueta pode salvar sua pele

O óleo de Rosa Mosqueta, é um dos ativos que vem se destacando em formulações de séruns, loções e cremes para o corpo atualmente. Com ação anti-inflamatória, hidratante, antioxidante e antienvelhecimento, esse grande aliado ao combate do estresse oxidativo, que causa envelhecimento, só oferece vantagens com o seu uso. Além disso, contém propriedades cicatrizantes e regenerativas devido às vitaminas A, C, E, B1 e B2 em sua composição.

“Apesar do nome, o óleo não é extraído de uma rosa e sim da semente da fruta Rosa Rubiginosa Affins. Muitos compram o óleo esperando cheiro de rosas, o que não acontece, aliás se tiver cheiro de rosas desconfie do produto”, orienta o farmacêutico naturopata, Jamar Tejada.

O óleo de rosa mosqueta é rico em nutrientes essenciais aos processos fisiológicos e biológicos responsáveis pela manutenção da pele, por isso é recomendado para pessoas que possuem peles muito ásperas, secas e sensíveis, pela presença do ácido oléico, linoleico e vitamina A, o componente causa um efeito regenerador e oferece uma sensação mais agradável ao toque para a pele.

“O óleo pode ser utilizado no rosto, corpo, pele e cabelo. Sem contra indicações e multifuncional, ele costuma ser bastante utilizado nas estrias, cicatrizes e na pele com manchas e ressecada”, explica o farmacêutico naturopata.

Jamar Tejada, selecionou os inúmeros benefícios que esse óleo tão poderoso pode oferecer à nossa pele e corpo.

Hidratação: Por ter uma grande variedade de ácido graxo essenciais, o óleo de rosa mosqueta, ajuda na hidratação, maciez e rejuvenescimento da pele.

Melhora nas manchas: Com ácido trans-retinóicos o componente ajuda na pigmentação e clareamento das manchas de pele indesejadas.

Ajuda na cicatrização: A substância promove a renovação celular através da sua composição, entre elas a vitamina C, ajudando na recuperação de cicatrizes e lesões.

Ação antienvelhecimento: Com propriedades antioxidantes e vitaminas A e C, o óleo de rosa mosqueta ajuda na produção natural do colágeno e é um grande aliado na prevenção do envelhecimento, já que é este é um dia responsável pela firmeza e elasticidade da pele.

Combate a acnes: Por ter uma ação anti-inflamatória , o óleo de rosa mosqueta é recomendado para pessoas que sofrem com acnes reduzindo os cistos, através do retinóides componente presente na semente, além de prevenir as manchas decorrentes desse problema.