Olavista Ernesto Araújo cai após embate com Senado

O ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo deixou a pasta após embate no final de semana com integrantes do Senado Federal. Defensor de teorias da conspiração e aluno do astrólogo Olavo de Carvalho, Araújo insinuou que a senadora Kátia Abreu teria pedido ‘em favor’ da China em reunião no começo do mês.

Sua publicação assanhou as bases bolsonaristas que agora pregam que a China quer ‘dominar ou comprar’ o Brasil. A publicação também gerou reação de senadores do Centrão- e também do presidente da Casa Rodrigo Pacheco- que defenderam Kátia Abreu e subiram o tom contra o ministro que muito pouco produziu nestes mais de 2 anos de Planalto.

Araújo não resistiu e pediu exoneração pouco antes da hora do almoço desta segunda-feira.