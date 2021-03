Oito universidades americanas para estudar tecnologia

Já imaginou poder estudar Ciência da Computação no mesmo lugar aonde a Vice-Presidente da Apple estudou e ainda disputar vagas de estágio na Microsoft, Amazon ou IBM? E, que tal obter um diploma internacional à distância em uma universidade do Vale do Silício, o berço das empresas de tecnologia do mundo? Do dia 22 a 27 de março, a primeira Feira Virtual EducationUSA Brasil irá reunir representantes de 35 instituições norte-americanas que recrutam brasileiros interessados em estudar nos EUA, de forma online ou presencial. Os especialistas farão apresentações, divulgação de bolsas de estudos e propostas interessantes para graduação, pós-graduação e especializações de curta duração. O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas através do link: bit.ly/feiraedusabr

Separamos 8 faculdades presentes no evento, ideais para estudar sobre tecnologia:

Design de jogos

George Mason University – Fairfax, Virgínia

É a maior universidade de pesquisa pública da Virginia. Oferece mais que 200 cursos de bacharel, mestrado, e doutorado além de diversas ênfases e programas de certificado para customizar sua educação e atingir suas metas pessoais e de carreira. Com um quadro acadêmico renomado, prepara para competir com o melhor do mundo por meio de ensino experiencial, projetos de pesquisa, e conexões a estágios. Entre os cursos online, são destaques o de Design de jogos e Tecnologia da Informação.

Ciência da Computação

Dallas Baptist University – Dallas, Texas

A oportunidade para aprender na prática é na Dallas Baptist University, lá os alunos possuem oportunidades de estágios em empresas como Microsoft, IBM, Amazon entre outros. Além de um ensino de ponta, a faculdade se interessa por uma formação humanitária contando com serviços comunitários para refugiados e pessoas em situação de risco. Vale dizer que é uma das universidades mais seguras em Texas e com campus lindo. O destaque vai para a graduação e pós-graduação em Gestão de Ciências da Computação e Tecnologia.

Ball State University – Muncie, Indiana

A universidade oferece as experiências de aprendizagem inovadoras e empreendedoras que você precisará para sobressair no mercado de trabalho global. Entre os formados de Ball State University incluem David Letterman (apresentador de TV), Jim Davis (criador da tirinha Garfield) e Angela Ahrendts (antiga CEO de Burberry e agora Vice-Presidente Sênior de Apple). Entre os ótimos cursos estão: Business e Ciência da Computação.

Multimídia e Interações entre humanos e o computador

State University of New York – Oswego, NY

Localizada no coração do Estado de Nova Iorque, a universidade enfatiza educação de qualidade e experiência dentro e fora da sala de aula. Alunos seguem futuros brilhantes por meio de programas que incorporam um quadro acadêmico excepcional e programas de estágio bem colocados. Destacamos a graduação online em Transmissão & Comunicação em Massa, o Curso de curta duração em Inglês intensivo e as modernas pós-graduação em Interação Humana-Computador, e Informática Biomédica e de Saúde.

San José City College – Califórnia, Vale do Silício

É uma das faculdades comunitárias mais antigas de Califórnia, celebrando 100 anos, em 2021. A localização é fantástica, centralizada no Vale de Silício, o lugar que abriga startups e grandes empresas globais de tecnologia. Possui mensalidade de custo baixo, excelentes professores e oportunidades de emprego. Oferecem cursos online individuais em várias disciplinas incluindo Business e Sistemas de Informação de Computação.

Cibersegurança

St. Cloud State University – St. Cloud, Minnesota

St. Cloud State tem mais que 200 programas de graduação e mais de 60 programas de pós-graduação, tendo quase todas os credenciamentos nacionais disponíveis para um custo menor que outras instituições. Uma curiosidade é que a universidade possui um renomado e nacionalmente colocado Time Masculino de Hockey. Destaques para o curso de Cibersegurança, tendência mundial em inovação.

University of Missouri – Columbia, Missouri

É reconhecido pela qualidade de seus programas online, ficando na 42ª posição da lista de 350 melhores bacharelados onlines para 2021, uma avaliação desenvolvida pelo USA News & World Report. Destaca-se pela graduação e pós-graduação em Cibersegurança.

Robótica e Tecnologia aeroespacial

Embry-Riddle Aeronautical University – Sede na Flórida, Arizona ou virtual Cursos inovadores voltados para Ciências aplicadas em aviação, Engenharia e Tecnologia Espacial. A faculdade Embry-Riddle tem programas pioneiros no país, em várias áreas como em operações de vôo espacial, contando com laboratórios virtuais de robótica.

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é a rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. O EducationUSA tem 40 escritórios em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão da rede é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA.

Para mais informações: https://www.educationusa.org.br/