Oito moradores de rua aceitam tratamento em Nova Odessa

O abrigo temporário para os moradores em situação de rua criado pela Prefeitura de Nova Odessa em parceria com entidades e voluntários da cidade se mostrou uma solução bastante eficiente para o enfrentamento da frente fria que chegou no Estado de São Paulo entre os dias 27 e 28 de julho. Nos 14 dias desde a sua implantação, a ação (prevista para durar até o final de agosto) vem abrigando até 14 pessoas e cinco animais de estimação por noite, todos protegidos do risco de hipotermia.

Segundo a equipe da ONG Projeto Mais, deste total, oito abrigados já demonstraram interesse em ficar no local de forma permanente e, assim, receber apoio psicológico e material para vencer a dependência química e, eventualmente, retomar suas vidas profissionais.

O local deve permanecer funcionando como abrigo emergencial ao menos até o final deste mês, em função das previsões de novas frentes frias para agosto – mas para isso precisa de apoio da sociedade em geral. A busca ativa continua toda tarde e noite, e é realizada diariamente pela Defesa Civil Municipal, com apoio dos bombeiros civis voluntários da cidade.

Deflagrado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, a força-tarefa mobilizou as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, através da Diretoria de Promoção Social e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o Fundo Social de Solidariedade, a Defesa Civil Municipal, a Secretaria de Esportes e a Diretoria de Comunicação – além, é claro do Projeto Mais (entidade que se dispôs a abrigar os necessitados na Casa Mais) e várias entidades e grupos de apoio de Nova Odessa, que doaram refeições para o café da manhã, almoço e jantar das pessoas atendidas.

Graças também aos diversos grupos de voluntários envolvidos, os líderes do abrigo ganharam combustível para abastecer os veículos utilizados nas atividades externas. Os abrigados receberam kits com toalha de banho, chinelo, meia, escova e creme dental, aparelho de barbear, shampoo e álcool em gel – tudo doado pela comunidade novaodessense ou revertido a partir de doações recentes ao Fundo Social.

O Fundo Social de Solidariedade contribuiu ainda com roupas, agasalhos, cobertores e cestas básicas que foram doados a cada morador em situação de rua atendido. Este atendimento dos órgãos municipais de Assistência Social vai ser mantido enquanto for necessário. Também foram recebidas doações de móveis e utensílios, e um barbeiro da cidade se prontificou a cortar os cabelos e as barbas dos que desejavam dar um tapa no visual. No último domingo (08/08), até um almoço especial de Dia dos Pais foi servido na casa abrigo.

ATÉ O FIM DO MÊS

“O abrigo temporário é aberto. Os abrigados podem sair durante o dia e o retorno é permitido até as 21 horas”, explicou o diretor municipal de Promoção Social de Nova Odessa, Wagner Longhi. De acordo com ele, além de receber hospedagem e alimentação, o público atendido participou de palestra ministrada por membros dos Narcóticos Anônimos, com orientações para manter a abstinência de drogas, e teve também atendimento psicológico de uma profissional voluntária que se interessou pela causa.

“O frio ainda não acabou. Precisamos agora de 50 pães por dia, beliches, alimentos frescos, agasalhos, material de limpeza e de higiene pessoal e papel higiênico. Precisamos nos manter mobilizados para manter a estrutura funcionando até o final do mês. Estamos prontos para dar a assistência a essas pessoas e contamos com todos os envolvidos, tanto os voluntários quanto os funcionários da Prefeitura, e também da população em geral. O amor pelo próximo está acima de tudo”, completou Roberto Damasceno, do Projeto Mais.

Os interessados podem entrar na casa abrigo diariamente, até as 21h. O endereço é Rua Maximiliano Dalmedico, nº 179, no Jardim Santa Luiza 1. Se algum morador se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260. O atendimento é feito 24 horas.