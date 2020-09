Oito bairros sem água nesta quinta em Santa Bárbara

Um trabalho de limpeza e desinfecção do reservatório semienterrado do Jardim das Palmeiras, em Santa Bárbara d’Oeste, foi programado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) para ser executado na quinta-feira (3/9) e, com isso, o abastecimento de água para bairros inseridos nesse sistema de distribuição será interrompido.

Os bairros afetados serão: Jardim das Palmeiras, Cândido Bertini I e II, Jardim Dona Regina, São Camilo, Ferrarezi, Jardim Europa, Parque das Nações e Vila Dainese.

O período previsto da manutenção e da paralisação no abastecimento é de 12 horas, das 6h às 18h. Na ocasião, aproveitando a parada na distribuição, novas conexões serão interligadas nas tubulações existentes do reservatório.

O DAE solicita a compreensão dos moradores dos bairros citados e orienta para o uso racional da água que fica reservada nas caixas d’água dos imóveis. Os Telefones para demais informações são 0800-770-3459 ou 3459-5910. A referida nota atende o disposto do Art. 105 da Resolução ARES-PCJ nº 50, de 28 de fevereiro de 2014.