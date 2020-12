Oito atrações de S.Bárbara agitam Virada Online SP neste sábado

Em celebração aos 202 anos de Santa Bárbara d’Oeste, artistas barbarenses vão agitar a Virada Online SP neste sábado (5). Representarão o Município o MB Circo, Banda da Ciclovia, Assim Q Se Faz, Orquestra Barbarense de Violas, Banda SKA7, Banda GTC – Gettin´the Crime, Banda SP 304 e Electro Rock. A Virada SP Online acontecerá a partir das 16 horas pela plataforma www.culturaemcasa.com.br.

A programação será transmitida ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso pela plataforma CulturaEmCasa. Todas as gravações e transmissões realizadas seguem as orientações dos órgãos de Saúde, tais como aferição de temperatura, uso obrigatório de máscara, testes em todos os envolvidos, ventilação com renovação de ar, distanciamento e número controlado de pessoas nos camarins.

Confira detalhes sobre as atrações locais:

MB Circo – Uma companhia especializada na prestação de serviços artísticos circenses, com Intervenções Circenses, Oficina de Circo e espetáculos, cativando os corações dos diferentes públicos por onde passa, apresentando uma variedade de espetáculos e performances de qualidade.

Banda da Ciclovia – Com participação especial de Filó e Pedro, o formato de shows utiliza a energia do público que pedala bicicletas para gerar energia elétrica para instrumentos e amplificadores – marca registrada de Santa Bárbara d’Oeste para o mundo. Anteriormente como banda CO2 Zero, fez diversos shows no Circuito SESC e levou o primeiro lugar no tema “Energias Renováveis” pela TV CNN em 2012. A banda amplia a proposta da CO2 Zero, onde os músicos e roldie carregam todos instrumentos, microfones, caixas de som e amplificadores na própria bicicleta que se desloca por ciclovias e faz shows em praças e parques acessíveis pelo plano cicloviário de uma cidade.

Assim Q Se Faz – O grupo de samba e pagode Assim Q Se Faz é composto por Mauro Fernando (pandeiro), Serginho Rodrigo (vocal), Eder Macedo (cavaquinho) e Fernando Campana (violão) que há 20 anos agitam bares, casas de shows e eventos corporativos, e agora on-line, com pocket shows com músicas de renomadas bandas, como Revelação, Sorriso Maroto, Pixote, Tiee, Zeca Pagodinho, Di Propósito, Péricles e Dilsinho, entre outros.

Orquestra Barbarense de Violas– Seu show conta com a apresentação de violas e instrumentos diversos com predominância de música sertaneja raiz e do cancioneiro popular brasileiro, além de músicas de autores barbarenses a fim de incentivar a cultura local. Entre as músicas há contação de causos elaborados especialmente para os shows da Orquestra para divertir a plateia. As canções de cunho sertanejo raiz são, muitas vezes, descrições de um tempo/espaço em que viveu o homem do campo que não tendo oportunidade de escrever um livro, compôs poemas musicados falando de sua história e perenizando um período em que a natureza era sua companheira diária.

Banda SKA7 – Sete amigos transformam grandes clássicos do rock, pop, reggae e até música instrumental em SKA! Ritmo divertido, dançante e alegre graças à levada exclusiva e o trio de metais. A banda também executa covers de bandas como Paralamas do Sucesso, Skank e Cidade Negra, entre outros. A instrumentação da banda busca acompanhar os sucessos de grupos já conceituados no âmbito nacional para poder ter uma variedade de público que se adentra ao universo destes estilos.

Banda GTC (Gettin´the Crime)– Já tocaram em várias cidades pela região também em bares, aniversários e encontros relacionados ao lado motociclístico, pubs e outras oportunidades relacionadas ao rock. A banda conta com um repertório variado com inúmeros clássicos do rock ‘n’ roll, como Pink Floyd, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Guns ‘n’ Roses, Kiss, AC/DC, Van Halen, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Janis Joplin, Tina Turner e demais bandas, além de bandas do repertório nacional.

Banda SP 304 – Formada em meados de 2014, com o intuito de levar o melhor do rock nacional e internacional, a Banda SP 304 possui um repertório variado, passeando em clássicos dos anos 60, 70 e 80, se tornando referência na região. A intenção é trazer tudo que teve de bom na época, os momentos para se lembrar, as músicas que tocam o coração, que fazem os pés dançarem, ou só a vontade de abraçar e dançar junto, revivendo o auge dos anos 80 no rock nacional, com surgimento de tantos poetas nacionais e tantas músicas.

Electro Rock – Formada com a intenção de reviver grandes clássicos do rock com influência mais precisamente do rock internacional, inspirando-se em Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Queen, Creedence, Black Sabbath e Led Zeppelin e também com os clássicos brasileiros. Seus componentes têm longa carreira musical e a banda é solicitada nos eventos da cidade, região e em outros pontos do Estado de São Paulo. Trazem baladas que todos de uma forma ou outra já tiveram contato, levando diversão na familiaridade, recordar tempos bons e almejar tempos melhores.

Programação completa da Virada SP Online Santa Bárbara d’Oeste:

16h – MB Circo (LOCAL)

16h30 – Banda da Ciclovia (LOCAL)

17h – Ana Cañas canta Belchior

18h30 – Assim Q Se Faz (LOCAL)

19h – Grande final do Concurso de Viola Caipira Revelando SP – JuntosPelaCultura 2020

20h30 – Orquestra Barbarense de Violas – Canta a Natureza (LOCAL)

21h10 – Premiação do Concurso de Viola Caipira Revelando SP – JuntosPelaCultura 2020

21h30 – Banda SKA7 (LOCAL)

22h – Karol Conka

23h – Banda GTC – Gettin´the Crime (LOCAL)

23h30 – Banda SP 304 (LOCAL)

00h – Hotelo

1h – Electro Rock (LOCAL)

A ViradaSPOnline é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.