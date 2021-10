Oficina gratuita de contação de histórias segue com inscrições abertas

Seguem abertas as inscrições para a oficina gratuita de contação de histórias “Dinâmica dos Contos”, do Projeto “Encontra Conto – Encontrão da Contação”, da Cia Xekmat. Até o dia 20 deste mês, as inscrições estão disponíveis no link: https://linktr.ee/culturasbo

A oficina terá emissão de certificado e será no Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum (R. do Algodão, 1450 – Cidade Nova), com duração de oito horas, nos dias 21 e 28 de outubro e 4 e 11 de novembro, das 19 às 21 horas.

Com coordenação de Amauri de Oliveira, a iniciativa possui 15 vagas por turma e visa capacitar os inscritos a se tornarem novos contadores de histórias, conhecendo a área da Narrativa Oral, podendo usar os mais diferentes recursos narrativos, em casa, na sala de aula ou profissionalmente. Cada um dos encontros tratará de um tema específico.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via WhatsApp (19) 99767-2582 ou e-mail [email protected].

O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.