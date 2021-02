Oferta de vagas para PCD cai 58% em 2020

Houve diminuição de 58% na oferta de vagas para pessoas com deficiência em 2020, de acordo com levantamento do Banco Nacional de Empregos – BNE e da plataforma de admissão digital Lugarh. Em 2018, o site de empregos oferecia 5.558 vagas, em 2019 foram 5.403 e, no ano passado, o total foi de 2.222. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil foi de 14,3% no último trimestre de 2020, atingindo 14,1 milhões de brasileiros. Para as pessoas com deficiência, o cenário de desemprego não foi diferente.

Em 2019, o crescimento foi de 7,5% entre as pessoas com deficiência contratados, conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A pandemia foi responsável por essa menor oferta de vagas, segundo o CEO do BNE, Marcelo de abreu. “Vivemos um ano atípico, que infelizmente comprometeu boa parte da população. Para as pessoas com deficiência, a expectativa é que este ano as vagas comecem a aparecer novamente devido às empresas estarem mais confiantes para investir. Além disso, as vagas home office devem se tornar tendência mesmo após a pandemia”, explica.

O mês de abril e maio deste ano foram os menores desde 2018 na oferta de vagas para pessoas com deficiência, sendo 40 e 70 oportunidades, respectivamente. “Apesar de serem meses mais fracos para contratações, o dado demonstra que a queda se iniciou no mesmo período da pandemia. Em agosto, mês que simbolizou a retomada das atividades econômicas juntamente com a redução de número de casos da Covid-19, as vagas começaram a subir, chegando a 329 em agosto e 218 em setembro”, explica Marcelo.

De acordo com Abreu, é natural que os últimos seis meses de 2020 tenham ampliado a movimentação de empregos, tanto por parte das companhias quanto dos candidatos. “Apesar da crise no mercado de trabalho em 2020 ainda resistir em razão da pandemia, a busca por vagas e empresas contratando deve aumentar. Dessa forma, as pessoas com deficiência podem ficar otimistas e com os currículos atualizados para quando as oportunidades surgirem”, finaliza.

BNE – Banco Nacional de Empregos

