Oferta de emprego no PAT tem aumento de 71% nos primeiros meses do ano

Apesar dos impactos na economia por conta da pandemia de Covid-19, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana não só manteve o índice de vagas disponibilizadas como aumentou o número de ofertas, em comparação ao ano passado.

De janeiro a maio de 2021, foram disponibilizadas 793 vagas no PAT, contra 463 oferecidas no mesmo período do ano passado, um aumento de 71,27%. O mês com mais ofertas de vagas foi março, com 194, seguido de fevereiro (184), janeiro (183) e abril e maio, com 116 em cada um desses meses.

A avaliação da Unidade de Desenvolvimento Econômico leva em conta a capacidade de Americana como uma potência regional de trabalho. “Mesmo durante a pandemia, as empresas continuam com seu potencial de gerar vagas”, destaca o secretário adjunto, Rafael de Barros.

Rafael destaca ainda o trabalho que a unidade desenvolve no Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca) ajudando na formação e qualificação de mão de obra. “Em tempos de crise, a gente precisa se adequar à realidade e preparar as pessoas que estão de olho em uma vaga de emprego. Realizamos, assim, uma parceria entre o PAT, que oferece as vagas, e o Cuca, que oferece a preparação da mão de obra”, destacou.