Odir garante R$ 400 mil para saúde de Americana

O deputado federal Miguel Lombardi anunciou (hoje) a destinação de uma emenda no valor de R$ 400 mil para o custeio da Saúde em Americana, em audiência com o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi, no Paço Municipal. Lombardi garantiu que, em seu mandato, tem priorizado a obtenção de recursos federais para melhorias nas áreas de saúde e de infraestrutura dos municípios. “Sempre peço emendas para a saúde porque sei da demanda dos municípios. O que vier eu vou compartilhar porque tenho um compromisso com a cidade e com vocês”, garantiu.

O prefeito Chico Sardelli agradeceu o comprometimento do parlamentar com o município. “Conheço o deputado Miguel Lombardi de longa data e sabemos que Americana pode contar com seu empenho. Recebemos com alegria a notícia desta emenda para a Saúde, que será muito bem-vinda e bem empregada”, declarou Chico. Lombardi, que tem Limeira como base de atuação política, destacou os laços de amizade e trabalho com Americana. “Muito obrigado por me receber, para mim é uma alegria muito grande ter essa parceria com Americana. Tenho um carinho e respeito muito grande pelo Odir e por você, que fez um trabalho exemplar como deputado para nossa região. Sempre fui muito bem recebido aqui e tenho muito carinho pela população de Americana”, declarou o deputado.

Odir relembrou de emendas destinadas por Lombardi durante o governo Omar Najar, como recursos para a aquisição do equipamento de ultrassom e para a lavanderia do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. “Lombardi é parceiro de Americana e o anúncio desta nova emenda chega no melhor momento, diante da pandemia que estamos enfrentando”, disse.