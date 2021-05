‘Odessão Live Festival’ inicia programação de aniversário

O sábado vai ser marcado por muita música com transmissão ao vivo pela internet. Tem início neste dia 15 o “Odessão Live Festival”, um evento online que vai reunir artistas de Nova Odessa com a finalidade de promover cultura e arrecadar doações para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, através de um “Drive-Thru Solidário”.

Durante os três últimos sábados do mês de maio, dentro da programação oficial de aniversário de 116 anos de fundação da cidade, os artistas vão se apresentar no palco da EMEFEI Professora Alvina Maria Adamson, localizada no Jardim São Jorge. Por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o evento não terá público presencial.

“Infelizmente, a pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a indústria cultural brasileira, que, em grande parte, depende de plateias e aglomerações em espaços fechados. No entanto, o ‘Odessão’, que hoje faz parte do calendário oficial do Município, oferece uma solução traduzida em lives transmitidas online, para que as pessoas possam acompanhar os artistas locais, se apresentarem em prol de um bem maior”, explica o organizador e músico Diego Gomez.

O “Odessão” será transmitido ao vivo pela TV WA Notícias e pelo Portal Na Boca do Povo, dois veículos de comunicação de Nova Odessa. Nas lives, além das apresentações, vão acontecer sorteios de prêmios e brindes para quem acompanhar as atrações.

“Essa parceria representa muito para a cidade. É um momento importante, pois o evento irá divulgar ainda mais os artistas locais e ao mesmo tempo promover a solidariedade através das doações. Agradeço o apoio da Diretoria de Cultura que nos auxiliou na preparação do evento e da TV WA Notícias, em nome do Gleison Alves, que mais uma vez se mostra uma parceria da cidade”, ressalta o jornalista Lucas Camargo, responsável pelo Portal Na Boca do Povo.

Programação

15 DE MAIO

13h – Rexista Grafite (Grafite)

14h – Luizão MC (Rap)

15h – Caos Onipresente (Black Death)

16h – A todo Vapor (Pop Rock)

22 DE MAIO

13h – Bloco 19 (Rap)

14h – La Makina (Hardcore)

15h – Cows in Chaos (Rock)

16h – Carniçal (Black Death)

29 DE MAIO

13h – Heyli (R&B)

14h – Dom Kone (Reggae)

15h – Retina (Rock)

16:00 – Arame Farpado (Trashrapcore)