Odécio visita projeto social com crianças no esporte

O pré-candidato a prefeito de Americana pelo Avante, José Odécio, se reuniu terça-feira (25) pela manhã com os responsáveis pela criação da Associação do Treinador de Base de Americana, um projeto que envolve pessoas ligadas ao esporte da cidade e que visa fomentar o trabalho social envolvendo crianças e jovens.

São 21 profissionais que trabalham com cerca de 2,5 mil crianças no município e que buscam apoio do poder público para conseguir manter as atividades. “Os projetos só funcionam por estes profissionais. Se eles pararem, as crianças ficam desamparadas”, explicou André Alexandre Silva, o André Mineiro, presidente da LAF (Liga Americanense de Futebol). Segundo ele, hoje os projetos com as crianças só são mantidos graças à ajuda dos pais.

O foco inicial da associação é o futebol, mas os participantes da reunião adiantaram que o objetivo é ampliar para outras modalidades esportivas, sempre com o olhar voltado para o social, em oferecer a possibilidade de as crianças praticarem uma modalidade esportiva e todos os benefícios que isso acarreta.