Ex-vereador e ex-secretário de Meio Ambiente de Americana, Odair Dias deve assumir o comando da Agemcamp (Região Metropolitana de Campinas) nos próximos dias. Ele foi um dos principais articuladores da campanha do PSDB para prefeito em 2020 e já está na Agemcamp desde março.

Ele entra no lugar do ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PSDB), que foi coordenar o gabinete do deputado estadual Barros Munhoz na Alesp.