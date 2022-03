O ex-vereador e ex-secretário de Meio Ambiente de Americana Odair Dias deve deixar o comando da Agencamp (Agência de Desenvolvimento da Região de Campinas) depois de apenas sete meses no comando. Odair substituiu em agosto do ano passado o ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (2013-2020), que já está cotado pra voltar, segundo fontes do PSDB.

Tucanos da região confirmaram para o NM a saída de OD, mas ele não respondeu ainda a reportagem.