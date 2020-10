Odair da a tocada na campanha de Rafael

Convidado e convocado para ajudar a escrever o plano de governo do candidato Rafael Macris/PSDB, o vereador Odair Dias/Pros se tornou um dos nomes mais importantes na campanha do tucano. Além do plano de governo, Odair ganhou espaço também nesta fase de campanha e é visto como alguém que ‘ajuda a fazer a cabeça de Rafael’.

Companheiros de Câmara desde o começo de 2017 e agora novamente reaproximados (Odair esteve boa parte do tempo de mandato como secretário de Meio Ambiente de Omar Najar/MDB), Rafael e Odair têm excelente relação e estiveram juntos em pelo menos uma caminhada da semana. Enfrentaram chuva e mostraram bastante afinidade.

FOCADO E FUTURO– Odair teria uma campanha pela reeleição menos arriscada do que foi a de 2016, mas preferiu não se candidatar, deixar o PV e abraçar um novo projeto. Ainda não se sabe qual seria o papel de Odair em um eventual governo Rafael, mas que ele ganhou a confiança e tem sido muito bem cotado pelo candidato, isso é inegável.