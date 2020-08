Odair assume plano de Governo e Orestes vem a vereador

O vereador Odair Dias/Pros assumiu a tarefa de organizar o plano de Governo do PSDB para as eleições deste ano. Dias e seu partido foram anunciados com pompa há 10 dias como parceiros importantes dos tucanos para o pleito de novembro.

Já o coordenador anterior do plano de governo, Orestes Camargo Neves, foi convencido a vir candidato a vereador na chapa do PSDB. Orestes teve 1.000 votos na eleição de 2016, foi o segundo suplente do partido mas trabalhou alguns anos em cargos chave do governo Omar Najar.