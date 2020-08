Pré-candidato a prefeito do Pros, o vereador de Americana Odair Dias confirmou este final de semana que está afinado e ‘conversando muito’ com o PSDB para compor o comando da campanha ou mesmo ser o candidato a vice do também vereador Rafael Macris, que foi anunciado oficialmente esta semana.

Além de Odair, outros nomes concorrem para estar no time dos tucanos na disputa à sucessão do prefeito Omar Najar/MDB, de quem Odair foi secretário de meio ambiente até junho.