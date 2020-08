Ocupação de UTI é de 60% em Santa Bárbara d’Oeste

A taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI em Santa Bárbara d’Oeste caiu para 60% nesta sexta-feira (14). A redução é resultado dos sucessivos investimentos da Prefeitura para a ampliação da estrutura de atendimento.

Desde o início do período de enfrentamento da pandemia do Coronavírus, a Prefeitura reforçou a estrutura e hoje conta com 35 leitos públicos de UTI. Destes, 25 para o atendimento da Covid-19 – todos equipados com respiradores, monitores multiparâmetro e equipes médicas intensivistas.

No total, Santa Bárbara d’Oeste passou a contar com 60 leitos com respiradores, dos quais 45% estão ocupados.

Além disso, outros 128 leitos para internação clínica estão disponíveis, cuja ocupação hoje é de 32%.

Além dos leitos públicos de UTI Covid-19, os pacientes barbarenses contam com leitos do sistema CROSS (Regulação da Secretaria de Estado da Saúde), que recebem pacientes que requeiram cuidados específicos de internação em hospitais da região ou capital.