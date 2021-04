Ocorrências registradas pela Gama em março têm alta de 48,5%

A Guarda Municipal de Americana apresentou à Polícia Civil, em março deste ano, 144 ocorrências, entre flagrantes (onde há prisões) e demais ocorrências; não entram no cálculo as ações de fiscalização da Covid-19. O número representa um aumento de 48,5% em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado, quando o total ficou em 97 casos.

O número de flagrantes ficou em 27, sendo nove de furto, 12 de tráfico, dois de violência doméstica e quatro por outros motivos. Os flagrantes também superaram março do ano passado, quando foram registradas 13 ocorrências desse tipo. O total de presos em flagrante em março de 2021 foi de 32 pessoas, número também acima do apontado em março de 2020, com 18 presos.

Além dessas ocorrências, a apreensão de drogas em março deste ano também chama a atenção. Foram apreendidas 830 gramas de cocaína, 604 gramas de crack, 9,4 quilos de maconha e um litro de lança-perfume. No ano passado, no mesmo mês, foram 160 gramas de cocaína, 22 gramas de crack e 790 gramas de maconha.

Ainda no mês passado, a Gama capturou três foragidos da Justiça, apreendeu duas armas de fogo e recuperou quatro veículos roubados.

“Os números refletem o ótimo trabalho realizado pelos patrulheiros no combate à criminalidade e no atendimento às necessidades da população. São profissionais bastante dedicados, que não medem esforços no cumprimento de seus deveres”, afirmou o comandante da corporação, Marco Aurelio da Silva.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, destacou que a Gama é exemplar ao cuidar da segurança pública. “A Guarda mais uma vez é motivo de orgulho para nós, pois o trabalho que os patrulheiros fazem por Americana e pelos americanenses é fundamental para tornar a nossa cidade um lugar mais seguro”, disse Chico.