Ocorrência em motel acaba com dois guardas e atirador baleados

Fotos Aline Basanella / Portal Novo Momento

Dois guardas municipais foram baleados em uma ocorrência, nesta terça-feira, no Motel Lunn, em Santa Bárbara d’Oeste.

Uma funcionária teria percebido uma movimentação estranha no quarto, ocupado por três pessoas desde a noite anterior (28). Informações não oficiais dão conta de que o trio não desocupava o quarto e barulhos eram ouvidos, o que teria motivado uma funcionária a chamar a guarda municipal.

Ao chegar no local, a viatura da guarda foi recebida com tiros pelo homem, que tinha em sua posse três armas. Com o homem estavam também uma mulher de 20 anos e uma adolescente de 15 anos.

Na troca de tiros, dois guardas foram baleados e encaminhados ao pronto-socorro Dr. Edson Mano. Um deles foi baleado no abdômen e na perna, e o outro no braço. O atirador também foi baleado e está em estado grave. Os guardas não correm risco de morte. As duas mulheres foram detidas.