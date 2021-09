Observatório ganha Jardim de Aromas

O Observatório Municipal de Americana (OMA), edificação modelo de sustentabilidade, recebeu na última segunda-feira (20) novos itens de sustentabilidade. Foi instalado no local o Jardim de Aromas, implantado pelas crianças da Casa da Criança Juriti, em parceria com as Secretaria de Educação de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo. Os vasos onde foram plantadas as ervas e plantas foram confeccionados com reaproveitamento de resíduos.

“A interação das crianças, dos professores, funcionários e parceria das secretarias municipais foi fundamental para a realização deste projeto de sustentabilidade. Unindo esforços, mobilizamos um número cada vez maior em prol do Meio Ambiente”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

As crianças também fizeram uma prancheta para assinatura de listas de presença, e outros objetos como porta lápis, lixeira separadora de resíduos. Todo esse material foi produzido com reaproveitamento pelas crianças e funcionários da Casa da Criança Juriti.

O Jardim de Aromas será cuidado pela madrinha do Jardim, a funcionária do OMA, Iracema Stepamiak, segundo a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur).

“É uma ação em conjunto para que a população possa ter acesso ao projeto de sustentabilidade e o OMA é uma referência no município”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

O secretário de Educação, Vinícius Ghizini, ressaltou as ações integradas para envolver a comunidade no projeto de sustentabilidade. “Toda a comunidade é beneficiada com as ações de sustentabilidade. A conscientização, a Educação Ambiental, fazem parte da abordagem em sala de aula e a população agora poderá participar do resultado da atividade “, disse Ghizini.

Como as visitas ao observatório ainda estão suspensas devido a pandemia, está sendo produzido um vídeo educativo no qual pode ser conferido os itens de sustentabilidade na edificação modelo.

O OMA, localizado dentro do Jardim Botânico do município, já possui instalados itens de sustentabilidade tais como: relógio solar, redutores de pressão/vazão para economia de água, itens de segurança e acessibilidade tais como corrimão, piso antiderrapante, banheiros equipamentos de acessibilidade, pisos e paredes de cores claras e grande quantidade de janelas que permitem um melhor aproveitamento da iluminação solar, gerando economia de energia, lâmpadas de LED, área permeável, praça, banco com reaproveitamento de troncos, equipamentos de proteção e combate a incêndios, iluminação por fotocélula, luneta construída com reaproveitamento de resíduos, selos educativos visando a economia dos recursos naturais, mural com os itens de sustentabilidade, além de bicicletário, instalado na entrada oficial do OMA, que é o Jardim Botânico.