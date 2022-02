Concluídas obras de revitalização de recintos no Parque Ecológico

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana concluiu, nesta semana, as obras de revitalização dos recintos de quatro espécies de aves brasileiras do grupo cracídeos e tinamídeos, que habitam o Parque Ecológico. Foram reformados os recintos da jacutinga, cujubi, jacupemba e inhambu-guaçu.

Foram trocados 300 m² de tela do alambrado, reforçada a estrutura metálica, realizada a pintura, colocados poleiros e ninhos adaptados a cada espécie, trocados os pisos e revitalizado o paisagismo.

A partir da próxima semana, outros cinco espaços serão revitalizados, o da ararinha de colar, ararajuba, ararinha-nobre, arara-maracanã e maitaca-bronzeada. Os animais serão recolhidos ao setor de quarentena até que as reformas estejam finalizadas.

Os recursos para as ações de revitalização são provenientes do Fundo de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico, obtidos por meio da venda de ingressos.