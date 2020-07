Obras do Parque Taene avançam

Vem aí uma das mais completas áreas para lazer, saúde e convivência da nossa cidade. É o Parque Taene, que tem suas obras em ritmo intenso. Localizado na Avenida Bandeirantes, ao lado do SESI, o mais novo parque de Santa Bárbara d’Oeste é construído em parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada – sem custos aos cofres públicos.

Um projeto completo, em um local de fácil acesso para os moradores da área central e da Zona Leste. O Parque Taene contará com espaços para a convivência das famílias e as atividades da terceira idade, além de equipamentos e brinquedos que estimulam as atividades sensoriais das crianças. O parque também terá com um convidativo café, implantado em uma casa centenária restaurada.

Além disso, todos os barbarenses poderão ter acesso a uma das áreas verdes mais ricas e encantadoras do município, preparada com todo o cuidado de preservação para as caminhadas e corridas.