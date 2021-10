Obras de melhoria no HM começa a sair do papel

A prefeitura de Americana assinou nesta quinta-feira (7) a Ordem de Serviço para o início das obras de adaptações nas salas de internação e conclusão dos banheiros do novo pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM).

O documento foi assinado pelo superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Edson Eduardo Pramparo. Estiveram presentes no ato da assinatura, o engenheiro Sergio Henrique Barboza, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Danilo Rodrigues Maluf, diretor técnico da Bramer Construtora e Paisagismo Eireli, empresa responsável pela execução das obras, e o coordenador do setor de manutenção do HM, Rogério Suzigan.

“A saúde de qualidade é nossa prioridade e temos trabalhado com dedicação para qualificar o atendimento. Agradeço o deputado Vanderlei Macris que, através desta emenda parlamentar, nos permitiu melhorar as condições de trabalho dos nossos profissionais de saúde”, disse o prefeito, Chico Sardelli.

O início das obras está previsto para o dia 14 de outubro e o prazo de conclusão é de 120 dias. O valor da obra é de R$ 251.950,00 e será custeado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris. À prefeitura caberá uma contrapartida no valor de R$ 1.950,00.

As salas terão as esquadrias, o forro e o piso substituídos; também será aplicada nova pintura e instalada nova rede de gás medicinal, além de luminárias. Nos banheiros serão instaladas divisórias, esquadrias, luminárias, forro, piso, louças e metais, além de pintura.

As adaptações serão para melhorar o atendimento, com alterações de circulação de pacientes que necessitam utilizar os banheiros do local, bem como os que precisam adentrar outras alas do Hospital, como o setor de diagnóstico por imagem, por exemplo.

Também será destinado um banheiro exclusivo para realização de clister, cujo procedimento atualmente é feito no banheiro situado na ala de emergência, o que facilitará o acesso do paciente.