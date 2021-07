Obras prosseguem no Jardim Botânico

Prosseguem as obras de extensão da rede de galeria de águas pluviais na área do Jardim Botânico de Americana. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), está ampliando a canalização e construindo muros de ala com dissipador de energia para evitar a erosão causada pelas águas da chuva vindas das Ruas Ana Esperança Zazeri e Inhaúma.

Ao todo, serão implantados 50 metros de rede de galeria, construídas três caixas de contenção de passagem de água e muros de ala no lançamento da galeria, dentro do córrego do Botânico, segundo a Sosu.

A obra começou no último dia 12 e a previsão é concluir o serviço nos próximos dias