As obras na região da nova ponte do Jardim Batagin estão na reta final. Equipes de trabalho atuam nos acabamentos do projeto executado – nova ponte, recapeamento de vias, nova área de bem-estar e lazer, com quadra de Vôlei de Areia, playground, academia ao ar livre, calçamento, iluminação e paisagismo.

Mais uma região se transforma e mais um tabu é quebrado em Santa Bárbara d’Oeste. A revitalização da área e a construção da ponte de concreto são pedidos de décadas da população.