Obras a e trânsito fazem balanço de atividades em 2021

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana fez um balanço das obras e serviços realizados em 2021. Foram, aproximadamente, 76 mil metros quadrados de vias recapeadas na cidade, troca de redes de águas pluviais na região do Cariobinha, alargamento da estrada da Servidão (Mirandola), revitalização da Avenida Nicolau João Abdalla, pavimentação da Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa, revitalização da recepção do Aeroporto, limpeza da orla da Praia Azul, Mutirão de Limpeza nos bairros, instalados cerca de 1.500 pontos de Led, além de uma série de outras ações para manutenção e mobilidade urbana na cidade.

“Foi um ano bastante produtivo, enfrentando desafios, inclusive com a pandemia, mas conseguimos, com a união de esforços, total apoio do prefeito Chico Sardelli, em conjunto com várias secretarias e colaboradores cumprir uma série de ações para a manutenção da cidade. Tivemos avanços importantes e vamos continuar trabalhando para que tenhamos ainda mais conquistas para a população em 2022”, disse o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Algumas obras e serviços em andamento foram destacados pela pasta, como o desassoreamento da Lagoa do Berinjela (85% do serviço concluído), prolongamento da Avenida Bandeirantes e a construção da alça no viaduto João Baptista de Oliveira Romano, melhorias e construção de academia ao ar livre, na Praça dos Imigrantes, região do bairro Santa Maria, continuidade da implantação de Led, recapeamento, entre outros investimentos que estão sendo viabilizados para 2022.

Obras executadas 2021

Pavimentação asfáltica:

– Início do recape da Avenida Nove de julho

– Inicio das obras de alargamento (pavimentação asfáltica) da estrada da Servidão, Bom Recreio – Mirandola

– Manutenção do pavimento asfáltico (tapa-buraco) em diversos locais do município

– Revitalização trecho da Av. Nicolau João Abdala

– Pavimentação da Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa

– Pavimentação da Rua Jaime Gabriel dos Santos – Bairro Machadinho

– Pavimentação da Rua Carlos Gomes – Jd. Santana

Recapeamento

Recapeamento asfáltico: Rua índia; Rua Solimões; Trecho Rua

Mamoré; Florindo Cibin – trecho entre Frederico Penachione e

transposição da Gruta Dainese; Rua Solimões – Bairro São Roque; Rua Francisco Manoel – Centro; Rua Carioba (trecho entre a Linha Férrea e Av. Bandeirantes); Rua Vital Brasil; Rua Paulo Chinelatto; Rua 1º de maio; Rua Vital Brasil; Rua Maria Quitéria – Zanaga; Rua Ari Barroso – Zanaga;

Rua Serra do Espinhaço – Pq. Liberdade; Rua Serra dos Caiapós; Rua Serra do Espinhaço; Rua Serra da Borborema (entre as Ruas Serra do Japi e Serra das Palmeiras).

Instalação de lâmpadas Led

– Cerca de 1.500 pontos de lâmpadas de Led instalados: região central; ruas do convívio; São Vito e região; – Iluminação do prolongamento da Rua Florindo Cibin; trecho da Rua Duque de Caxias na esquina com Avenida Abdo Najar; Rua Ferdinando Pinese; Praça Donaldo Steinberg; Nossa Senhora de Fátima; Praça Oscar Ignácio de Souza – Cidade Jardim; Pista de Bicicross do Parque Universitário; campo e parquinho da Rua Raul de Leoni no Zanaga; campo da Rua Martins Pena no Zanaga; campo do bairro Mário Covas, Praça da Rua Florindo Cibin na bifurcação com a Rua Luis Adami; Parque Municipal da Avenida Raphael Vitta, Centro Cívico; Praça da Matriz Velha.

Obras/Galeria de águas pluviais/limpeza/Manutenção

– Troca de rede de galerias do bairro Cariobinha

– Limpeza de galerias com uso do equipamento de hidrojato nos bairros da cidade fazendo a desobstrução de bocas de lobos e ramais

– Reparo e manutenção de diversos pontos de galerias pluviais

– Revitalização Recepção Aeroporto Municipal

– Serviço de limpeza de calhas de diversos prédios públicos

– Mutirão de limpeza nos Bairros – Programa 100 Dias

– Extensão de rede de galeria pluvial na Rua Arnaldo Zapella x João Dell’agnese (40m de extensão)

– Extensão de rede de galeria pluvial da Rua Carlos Gomes

– Abertura e construção de sepulturas no Cemitério do Parque

Gramado

– Manutenção de rua de terra no bairro Residencial Tancredi

– Limpeza de galerias pluviais com uso do equipamento de Hidrojato

– Construção de banheiro e acessibilidade no Aeroporto

Municipal

– Limpeza de volumosos em vários pontos da cidade

– Serviços de manutenção asfáltica – (tapa buracos;

– Limpeza do Canal do córrego Pyles na Av. Raphael Vitta

– Desassoreamento da represa Berinjela, bairro Residencial Tancredi

– Limpeza de ecopontos;

– Recuperação do pavimento asfáltico da Rua Benjamim Constant com Rua Dom Pedro II

– Manutenção da Rua Guilherme Schimidt – Praia Azul.

– Extensão de rede de galerias pluviais do Jd. Botânico, até o Córrego do Parque com construção de 2 dissipadores de energia de água

– Sarjetão na Rua São Vito x Av. Paschoal Ardito

– Ampliação e reforma da futura sede do Fundo Social de Solidariedade

– Limpeza da saída de água do “Piscinão” do Terramérica;

– Limpeza de área pública no São Roque, entre a Rua Tietê x Rua Xingu

– Sarjetão Rua Francisco Monlevad x Av Saudade;

– Sarjetão Rua Juvenal de Souza Pinto – Praia Azul;

– Regularização de sarjeta da Av. Florindo Cibin;

– Galeria da Rua Fonte da Saudade, trecho entre Rua das Embuias e Rua das Castanheiras;

– Início do reparo de asfalto do Bairro residencial Praia dos Namorados

– Calçada Av. Brasil x Rua Fortunato Basseto

– Limpeza na Orla da Praia Azul;

– Sondagem, limpeza e desobstrução de rede de galerias da Rua Francisco Facão – Praia Azul

– Construção de muro de contenção no antigo Centro Comunitário São Roque

– Construção de calçada e pista de caminhada na Praça do

Bairro São Roque

– Limpeza do canal na Av. Brasil x Germano Giusti;

– Reconstrução de caixa de galeria pluvial na Rua João Alves Leitão x Germano Giusti;

– Desassoreamento da passagem de galeria do Córrego Barroca na Rua Antonio Centurione Boer (Vale das Nogueiras);

– Construção de prolongamento de rede de galeria pluvial da Rua Suzimara de Lurdes Bazanella x Rosa Marchini Miante (Res. Praia dos Namorados)

– Construção de ramal de galeria e boca de lobo e regularização de sarjetas na Rua Suzimara de Lurdes Bazanella, em frente ao número 197

– Obra de contenção de erosão na Rua Pacaembu (Jd. Primavera)

– Reconstrução de galeria pluvial na Rua Finlândia x Rua Mônaco

– Compactação do aterro do prolongamento da Av. Bandeirantes (alça do viaduto)

– Manutenção de estradas de terra do Riviera Tamborlin

– Manutenção de ruas do Tancredi e Bosque dos Ipês

Utransv – Unidade de Transportes e Sistema Viário

– Acompanhamento das sinalizações nas obras de recape em diversas localidades

– Repintura e colocação de tachões em toda a extensão da Av. Rafael Vita

– Repintura da sinalização: em toda a extensão da Av. António Lobo; entorno da Rodoviária; Rua Washington Luiz; em toda a extensão da Rua Heitor Penteado; Rua 7 de Setembro; toda a extensão da Av Carmine Feola; Av. Florindo Cibin (trecho entre a Rua Cinaldo Gomes até a Rua Pedro Pinesi); toda a sinalização no entorno da Praça Tio Gaga

– Instalação de conjunto de semáforo na Avenida Europa com Copacabana e Flamengo

– Apoio no fechamento das vias para retirada das antigas torres desativadas da Fepasa

– Melhoria na sinalização na Rua Duque de Caxias, esquina com a Rua Riachuelo

– Troca e manutenção de diversas placas de sinalização viária

– Instalação de redutores de velocidade (tipo lombada) em diversos lugares

– Emissão de mais de 4.000 (quatro mil) cartões de idosos, deficientes, 60

– Modernização da sinalização viária na região central e diversos bairros