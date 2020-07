Obra no pronto-socorro Edison Mano perto da conclusão

Estão na reta final as obras para ampliação e reestruturação do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, na Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste. O cidadão barbarense terá em breve um Novo PS, que oferece ao cidadão um número maior de consultórios e um setor pediátrico – algo inédito na história do a unidade de urgência e emergência.

O PS “Dr. Afonso Ramos” também será referência para o atendimento odontológico de urgência e emergência na cidade.

Desde 2013, a Administração Municipal do prefeito Denis Andia realiza uma ampla transformação na área da Saúde, com obras, ações e programas. Santa Bárbara d’Oeste ganhou 8 novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – média de um novo posto de Saúde por ano, muito acima da média histórica do Município. Foram entregues ao cidadão as unidades do Jardim Europa IV, Planalto do Sol, Planalto do Sol II, Boa Vista, Dona Regina, Grego / Furlan, Romano / Laudissi e São Francisco 2 / Santa Rita. Ainda na Atenção Básica, Santa Bárbara d’Oeste ganhará em breve a Nova UBS Regional Zona Sul – obras em andamento.

Os dois Prontos-Socorros do Município também passaram por importantes intervenções. Além do “Afonso Ramos”, o PS “Dr. Edison Mano”, na área central, foi reformado e ampliado, com obra entregue em 2019 e implantação de um inédito PS Pediátrico.