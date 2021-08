Obra do novo espaço para eventos em Santa Bárbara segue

A construção do Novo Centro de Estudo e Cultura Ambiental avança em Santa Bárbara d’Oeste. O novo espaço fica localizado ao lado do Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty, e receberá eventos culturais e ambientais, como encontros, palestras, seminários, entre outros, abrigando ainda a Secretaria de Meio Ambiente.

O Novo Centro de Estudo e Cultura Ambiental de Santa Bárbara d’Oeste integra um amplo projeto de transformação de mais uma área no Município. A área anteriormente abandonada ganha um novo equipamento público, este destinado a uma série de estudos ecológicos.

Nos últimos anos, entre as obras já executadas na região, estão o Parque Araçariguama, o Complexo Esportivo “Jornalista JJ Bellani”, a revitalização da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, com ciclovia e pista de caminhada, a Escola de Idoso | Educação de Jovens e Adultos, a Nova Ponte sobre o Ribeirão dos Toledos e a Nova Avenida Andrea Inácio, que proporciona ao cidadão mais uma alternativa viária desde a entrada da cidade, pela Rua XV de Novembro.