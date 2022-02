Obra do metrô desaba em SP na Marginal Tietê

Um incidente nas obras da futura Linha 6-Laranja do Metrô na região do Piqueri, na Zona Norte da cidade de São Paulo, fez parte da edificação desmoronar e deixar um buraco na manhã desta terça-feira (1), por volta das 9h. A obra está entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó, na pista local da Marginal Tietê.

Partes do asfalto continuam cedendo. Uma caixa d’água que estava no local foi engolida pela cratera. Não há informações sobre feridos e três ambulâncias estão no local. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista está completamente bloqueada no sentido da rodovia Ayrton Senna e há trânsito na região.

Segundo a Polícia Militar de São Paulo, que está no local, um equipamento de escavação subterrâneo usado na obra atingiu o leito do Rio Tietê, o que causou o desmoronamento. Três faixas da Marginal estão em risco de serem prejudicadas. A linha 6-Laranja integra uma Parceria Público-Privada e, ao ficar pronta, terá 15 km e ligará a Vila Brasilândia à estação São Joaquim.