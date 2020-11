Avança a construção do Novo Centro de Bem-Estar Animal de Santa Bárbara d’Oeste. A unidade é implantada no bairro São Joaquim, ao lado do Centro de Controle de Zoonoses.

O Novo Centro de Bem-Estar Animal vai abrigar animais sadios ou vítimas de maus-tratos, recuperados no CCZ. O espaço servirá para tratamento dos animais que posteriormente serão encaminhados para doação.