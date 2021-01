Obra de acesso ao Terras do Imperador atinge 90% de execução

As obras para melhorar o acesso ao condomínio Terras do Imperador, ao bairro no entorno e Aeroporto Municipal atingiram 90% de execução, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. A melhoria para o novo acesso pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entrada e saída do bairro, uma reivindicação antiga dos moradores, vai proporcionar mais segurança e desenvolvimento à região.

No local, foi executado o alargamento da via, calçada, muro de arrimo e 90 metros de alambrado. Em seguida, será feito o recapeamento do trecho. As obras são em parceria com empresa terceirizada e prefeitura.

Iniciadas em setembro de 2020, as obras foram intermediados por Chico Sardelli, hoje prefeito; Thiago Martins, vereador; Ângelo Sérgio Marton, secretário de Planejamento, e representantes do condomínio junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Em maio do ano passado, eles estiveram no DER em Rio Claro solicitando a melhoria.