OAB SP se reúne com a Polícia Civil

Atendendo uma solicitação dos conselheiros estaduais da OAB SP Flávio Paschoa e Ricardo Ferrari, e do conselheiro federal Alberto Zacharias Toron, o secretário executivo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Youssef Chain, se reuniu, ontem (17) com os representantes da Ordem paulista, para tratar de demandas da advocacia do Estado.

Entre elas, os plantões nas delegacias do interior que, muitas vezes, contam com apenas um delegado por município para atender diferentes localidades. Numa conversa amena e franca, o secretário executivo, Youssef Chain explicou que, atualmente, a Polícia Civil tem em andamento concursos para 10 mil vagas e, para reduzir o problema de locomoção dos delegados em plantões, a disponibilidade de audiências virtuais foi ampliada, inclusive em flagrantes.

O secretário colocou-se à disposição para todas sugestões da OAB SP com o objetivo de melhorar o atendimento à advocacia e à população.