OAB divulga edital para advocacia participar das comissões

A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) divulga nesta segunda-feira (17) edital de convocação para a participação de advogadas, advogados e estagiários(as) nas comissões da entidade. A convocação é para membros efetivos (advocacia), membros consultores (especialistas na matéria), membros correspondentes (presidentes de subseções e presidentes de comissões em subseções e/ou Secional), além de estagiárias e estagiários de Direito (carteira de estágio).

As comissões têm como objetivo subsidiar a OAB SP no debate público; atender, encaminhar e solucionar demandas de cada área temática; apresentar proposições para a diretoria por meio da elaboração de trabalhos escritos/pareceres, pesquisas e eventos, que fomentem a discussão dos temas ligados aos setores correspondentes; além da cooperação, parceria e intercâmbio com outras instituições de objetivos iguais ou semelhantes e demais órgãos das secionais.

Para solicitar a inscrição nas comissões é necessário não ter pendências na tesouraria da entidade e/ou condenação pelo Tribunal de Ética e Disciplina, bem como preencher o formulário disponível neste link: https://forms.gle/Wj1qMVcptVCHMg2N8.