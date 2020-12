O universo dos games em expansão

Brasil, dezembro 2020: Se comparado a outras áreas da indústria do entretenimento, como de música e cinema, o segmento de games disparou em uma corrida que já liderava com certa vantagem. Para se ter uma ideia, apenas no mês de março o setor movimentou US$ 10 bilhões no mundo todo.

Sabendo que em 2021, será o ano dos games, com 2,7 bilhões de pessoas, cerca de um terço da população global será jogadores, segundo a newzoo. Por isso a Full Sail University criou um cardápio de webinars gratuitos, em português e em inglês, para todos interessados em conteúdo dentro do mercado de games, animação, música, designer, artes e 3 D. Os encontros terão entre 60 e 90 minutos de duração e serão realizados na plataforma zoom. Os temas trabalhados incluem mercado de jogos digitais, plataformas de redes sociais, mercado de publicidade e propaganda, storytelling, entre outros.

Além disso a Universidade Americana, está disponibilizando 3 bolsas de estudos, para brasileiros. “A ideia é que os jovens não desistam dos sonhos, nós da Full Sail University, acreditamos nisso”. Comenta Carol Olival, Community Outreach Director.

Lembrando que 38% de quem joga são mulheres, hoje existe ainda preconceito, mas elas estão dominando e mostrando que isso é passado, ano que vem promete um ano cheio de desafios positivos para a economia e educação nos games.

Para mais informações sobre os programas, cursos, estúdios da Full Sail University e também bolsas de estudo e desenvolvimento de carreiras, visite o site http://www.fullsail.edu.

Sobre a Full Sail:

Localizada na Flórida (EUA), a Full Sail University é reconhecida como uma das mais importantes universidades na indústria do entretenimento. A instituição oferece mais de 90 cursos, voltados para as áreas de entretenimento, media, artes e tecnologia. Todos eles de associados, bacharelados e mestrados, além dos Labs, curso de verão intensivo com duração de uma semana,

Hoje conta com mais de 16 mil estudantes de 73 países diferentes. A universidade já formou profissionais cujos projetos foram reconhecidos nas principais premiações do segmento, como Grammy’s e Oscars.