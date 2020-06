O renascimento do São Manoel FC

Três amigos, uma ideia e muita força de vontade: assim recomeça a história de um dos mais importantes clubes de futebol amador e das categorias de base de Americana, o São Manoel Futebol Clube. Walker Américo, Ricardo Tite e Thelmis Lanza – amigos desde crianças e com forte ligação com o clube – resolveram este mês arregaçar as mangas e revitalizar o campo do saudoso São Manoel.

Todos eles têm uma ligação umbilical com o esporte de Americana. Walker começou ainda muito jovem no próprio São Manoel, passou pelo Unidos da Cordenonsi, clube que deixou para jogar no Guarani de Campinas. Jogou na Europa e foi bicampeão mundial com a seleção brasileira de base. Passou ainda por Atlético Mineiro e outros clubes brasileiros como profissional.

Ricardo Tite passou praticamente a infância toda no São Manoel Futebol Clube. Jogou em praticamente todas as etapas das categorias de base e ainda hoje é um esportista contumaz. Jamais perde uma boa “pelada”. “Realmente temos um carinho muito grande por esse campo. Por isso iniciamos esse projeto”, afirma Tite, como é conhecido.

Thelmis foi um goleiro disputado nas categorias de base de Americana e jogou muito tempo no Rio Branco, cujo treinador era o conhecido Zé Pulga. “Nossa principal motivação é a amizade e a paixão pelo futebol”, diz ele.

Eles farão a manutenção do gramado, a pintura das marcações, o fechamento dos buracos do alambrado e, ainda, informam que vão implantar uma escolinha de futebol gratuita à população, a qual funcionará às quartas e sábados. “Estamos ansiosos para iniciar as aulas”, afirmar Walker.