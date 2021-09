O que são esportes de fantasia e como jogar no Campobet?

Hoje, quando as competições esportivas são canceladas em todo o mundo e os residentes de muitos países estão em quarentena, os esportes de fantasia estão se tornando talvez a direção mais promissora no campo do jogo. Por esta razão, várias casas de apostas, como o Campobet, estão gradualmente a começar a desenvolver este segmento do negócio online. Graças a isso, os fãs de esportes e apostadores abrem oportunidades adicionais para ganhar dinheiro e passar o tempo de lazer. O que é Fantasy Sports? Quando apareceu e como você começa a jogar? Leia mais sobre tudo isso no artigo.

Esportes fantásticos no Campobet: definição e principais características

Fantasy Sports é um jogo de torneio baseado em eventos esportivos reais. As pessoas que o jogam são chamadas de gerentes de fantasia.

Em um torneio de fantasia, os dirigentes formam equipes virtuais de jogadores reais que participam de um evento esportivo ou campeonato. Eles recebem pontos dependendo dos resultados que os atletas demonstram em partidas reais. Os pontos podem ser concedidos por ações bem-sucedidas do atleta, por exemplo, por uma assistência, um pênalti refletido ou um gol marcado. Nesse caso, os pontos podem ser negativos para resultados insatisfatórios do jogo, por exemplo, um pênalti perdido, um gol perdido, receber um cartão vermelho. Todos os pontos são somados e, no final, vencem os dirigentes, cujas equipes virtuais foram capazes de colocá-los no topo da tabela do torneio.

Atualmente, os esportes de fantasia são classificados de acordo com as seguintes características:

Tipo de esporte. Os torneios de fantasia são realizados em modalidades esportivas como futebol, hóquei, basquete, beisebol, golfe, etc. A duração do jogo. Existem torneios sazonais que duram muito tempo. Eles podem cobrir campeonatos nacionais ou mundiais. Existem também torneios diários – esportes de fantasia diários (DFS). Os últimos são torneios curtos nos quais a competição é realizada dentro de uma rodada. Hoje, esse tipo é mais popular; Formato de recompensa. Em alguns casos, os torneios são realizados apenas para diversão e não implicam em nenhuma recompensa pela vitória. Mas na maioria das vezes, os esportes de fantasia envolvem jogar por dinheiro ou vários prêmios físicos, por exemplo, parafernália esportiva.

Existem vários formatos para torneios de fantasia diários:

➔ Cabeça a cabeça. Nesse formato, o jogo envolve dois oponentes que competem entre si. Os torneios head to head são mais adequados para jogadores experientes.

➔ Jogos em dobro ou 50/50. Um grande número de pessoas pode participar de tal torneio. Neste caso, o fundo de prêmios é distribuído entre os jogadores na metade superior da mesa final do torneio. Este formato é popular entre os recém-chegados ao mundo dos esportes de fantasia.

➔ GPP — torneios principais com premiação garantida. Nesses jogos, o valor dos ganhos não depende do número de pessoas que participam da competição. Este é o tipo de torneio mais popular.

Acredita-se que o fantasy sport é um jogo de habilidade, uma vez que sua estratégia é baseada no conhecimento do participante do torneio sobre os atletas e suas capacidades. Ao mesmo tempo, essa direção é chamada de jogo, pois o resultado do torneio depende das ações reais dos atletas, onde existe um elemento de aleatoriedade.

Dito isso, apostar em esportes de fantasia é diferente de apostar em outros esportes. Nesse caso, para ter lucro, você precisa formar sua própria equipe e vencer seus rivais. O valor da receita dependerá do tipo de torneio escolhido.