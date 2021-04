O que os astros dizem sobre Fiuk no BBB 21

Após sucesso em 2020, os grupos “Pipoca” e “Camarote” se repetiram na 21ª edição do Big Brother Brasil, que estreou no final de Janeiro. Entre os famosos, Filipe Galvão, o Fiuk, vem dando o que falar e se colocando na reta final do jogo, disputando mais um Paredão nesta terça-feira, 13/04. De olho no reality, Ricardo Muri, conhecido como o astrólogo das celebridades e responsável pelo mapa astral de nomes como Leo Santana, Juliana Paes e Kelly Key, analisou o céu do cantor e revela: “o movimento de Fiuk será a partir de maio. Se ele chegar entre os seis finalistas, suas chances de ganhar dispararão”.

De acordo com Ricardo, é um dom natural do escorpiano atrair as pessoas com sua intensidade. “Ele é muito mental e tende a envolver as pessoas com esse lado. No mapa da revolução solar, que é o que ele está vivendo, o Sol e Mercúrio estão na casa 5, o que significa que Fiuk irá se divertir demais e lutará muito por esse prêmio”.

Jogador

No jogo, a estratégia nata de Fiuk é seu poder de adaptação. “Veremos diversas adaptações. Ele vai se ajustar a um novo modelo sempre, por causa do movimento que ele tem de Urano”. Fazendo jus à intensidade do signo solar, toda a voracidade pelo prêmio ficará visível ao longo do jogo. “Essa vontade potencializada de ganhar o prêmio se deve também a Marte na constelação de Áries”, explica o astrólogo.

Vitória?

O BBB 21 está previsto para acabar na primeira semana de Maio, tornando-se a edição mais longa da história do programa. Justamente neste mês, de acordo com o mapa astral feito por Ricardo, Fiuk viverá o seu auge. “Se ele chegar até lá, as chances dele ganhar serão muito grandes”, mas conclui dizendo que “independente da final, Fiuk explodirá após o programa e sua carreira decolará”.